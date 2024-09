Palermo sequestrati 28 kg di hashish arrestati 2 corrieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) I Finanzieri del Comando Provincialehanno sequestrato 28 Kg di sostanza stupefacente del tipo, occultata in un’autovettura sottoposta a controllo a Villabate (PA). In particolare, nella tarda serata dello scorso 19 settembre, una pattuglia dopo aver fermato un veicolo, ha identificato i due passeggeri, un uomo e una donna, i quali, mostrandosi da subito particolarmente agitati, hanno fornito dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio. I militari effettuando una più approfondita attività di ispezione del mezzo, anche con l’ausilio del cane antidroga del Gruppo Pronto Impiego di, hanno rinvenuto, occultati in un doppiofondo ricavato nel bagagliaio, n. 21 involucri del peso di circa 1.3 kg l’uno, per un totale di 28 kg di