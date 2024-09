Netflix tutte le novità in arrivo ad ottobre!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024)è finalmente arrivato, e insieme alle foglie che cadono e alle giornate più fresche, ci porta un’ondata di imperdibilisul piccolo schermo. Che siate appassionati di serie romantiche, drammatiche o misteriose, questo mese c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Preparate le tisane e accoccolatevi sul divano: ecco tutto quello che ci aspetta!inizia dolcemente con la terza stagione di Heartstopper. I fan della dolcissima storia d’amore tra Nick e Charlie non vedono l’ora di scoprire come evolverà la loro relazione. Dopo il successo delle prime due stagioni, questa nuova serie promette di regalarci ancora più emozioni e momenti toccanti. Tra l’amicizia, il coming out e le sfide dell’adolescenza, Heartstopper è pronta a farci sorridere, riflettere e versare qualche lacrima.