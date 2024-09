Mostro di Firenze riesumati i resti di Francesco Vinci

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si arricchisce di un nuovo capitolo la saga giudiziaria che riguarda ildi. Sono stati, infatti, idinel cimitero di Montelupo Fiorentino. Si tratta di una delle figure centrali nell’ambito della cosiddetta "pista sarda" legata proprio ai delitti deldi, otto duplici omicidi che hanno scosso il nostro Paese commessi fra il 1968 ed il 1985. L'operazione è stata ordinata dalla Procura didopo che la vedova di, Vitalia Velis insieme ai figli, avevano richiesto in via autonoma la riesumazione del cadavere dell’uomo per sapere, con l’ausilio dell'esame del Dna, se si tratta veramente del corpo dell'uomo trovato ucciso, incaprettato e carbonizzato nel bagagliaio di un'auto nell'agosto 1993, nella campagna nei pressi di Pisa.