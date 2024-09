Kozminski | Zielinski avrà tanto spazio Differenza con Mkhitaryan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ex calciatore polacco Mareksi è espresso sulla possibilità che il suo connazionale Piotrriesca a trovare maggiorenell’Inter di Simone Inzaghi. IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore Marekha rilasciato un’intervista a Sport.se.pl, all’interno della quale si è anche espresso sulle velleità del suo connazionale Piotrnell’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi, dal suo punto di vista, dovrà necessariamente garantirgli unoadeguato alla luce di un fattore principale: «Mi chiedo se rimarrà nell’undici titolare, vedremo nelle prossime gare di campionato, ma per me sarà così. L’Inter giocherà su tre fronti fino alla fine della stagione, non darei tanta importanza a chi è o meno titolare. Ci sono 17-18 giocatori che giocheranno di più: se Piotr totalizzerà 30-35 partite dal 1?, sarà un buon risultato».