Israele Netanyahu Condividiamo obiettivi Usa sul Libano

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “condivide glidell’iniziativa promossa dagli Stati Uniti per una tregua in”. E’ questa la posizione del governo israeliano assunta mentre i team israeliani e americani si incontrano per discutere dell’iniziativa statunitense per un cessate il fuoco in. Ad affermarlo è l’ufficio del Primo Ministro Benjamin, per il quale si lavora su “come possiamo promuovere l’obiettivo comune di far tornare le persone a casa in sicurezza. Continueremo queste discussioni nei prossimi giorni”. Il ministro degli Affari Strategici israeliano Ron Dermer, uno dei principali consiglieri di, ha incontrato l’inviato speciale degli Stati Uniti Amos Hochstein e Brett McGurk, lo zar del Medio Oriente del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti.