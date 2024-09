Cosa è successo a Bagnaia e perché Marquez gli ha fatto un favore a Mandalika

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pre-qualifiche piuttosto movimentate a(Indonesia), sede del 15° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito asiatico, i centauri della classe regina si sono dati battaglia nel trovare il tempo buono per essere nella Q2 delle qualifiche di domani, riservata ai migliori dieci crono della sessione. Non è stato un turno semplice per Francesco, che ha faticato a trovare la quadra, ma nel momento in cui è stato necessario fare il tempo, la missione è stata compiuta. Pecco ha concluso in quarta posizione a 0.082 dal compagno di squadra in Ducati ufficiale, Enea Bastianini. Grandissimo equilibrio, se si considera che ci sono stati ben quattro piloti in meno di un decimo, ovvero il romagnolo, Jorge Martin, Franco Morbidelli e per l’appunto il piemontese.