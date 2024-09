Controlli della Polizia locale in occasione di Napoli-Palermo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIndell’incontrodel 26 settembre, laha messo in campo un’importante operazione di controllo del territorio, con l’impiego di 56 unità, di cui 2 ufficiali e 54 agenti, per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti. Durante le attività di controllo sono stati sanzionati e denunciati 8 parcheggiatori abusivi con il sequestro di 175 euro in proventi illeciti. Sul fronteviabilità rimossi 104 veicoli per violazioni al CodiceStrada, elevati inoltre 146 verbali per infrazioni varie, tra cui mancanza di copertura assicurativa, con tre veicoli sequestrati, e due sanzioni per guida senza patente che hanno portato all’immediato fermo amministrativo dei mezzi. In parallelo, sono state effettuate operazioni di contrasto alla vendita abusiva di bevande e gadget nei pressi dello stadio.