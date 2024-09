Conte il Napoli B risponde presente | Il tecnico ha vinto una scommessa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Antonioha ottenuto la conferma che cercava. Nonostante un turnover pesante, il “B” ha dimostrato carattere, grinta e fame, battendo nettamente il Palermo 5-0 e accedendo agli ottavi di finale della Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. La prova di forza degli azzurri ha mostrato che anche i giocatori meno utilizzati sono pronti a lottare per un posto in squadra.e la sfida del turnover: unavinta Il Corriere dello Sport sottolinea comevolesse capire se poteva contare su quei calciatori che potrebbero vedere meno il campo durante la stagione. Il rischio era notevole, schierare un solo titolare fisso, Lobotka, contro il Palermo poteva risultare insidioso, ma il “B” ha risposto. La squadra ha mostrato una grande organizzazione e la propensione a riagire immediatamente alla perdita del possesso palla, come vuole il