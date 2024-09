Cernobbio apre l' Ufficio di prossimità | avvicina i cittadini alla giustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Como), 27 settembre 2024 – Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e: è questo l’obiettivo dell’diinaugurato oggi a, dal sindaco Matteo Monti, con sede all’interno del Municipio in via Regina 23. Si tratta di un servizio perre i, uno sportello informativo dove l’utenza potrà ricevere supporto e che opererà in collaborazione con le autorità locali e le associazioni del territorio per garantire un accesso più facile e immediato ai servizi di assistenza legale. L’sarà aperto ogni mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 11 previo appuntamento, e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale.