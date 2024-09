Automobilisti fate attenzione | scatta l’obbligo dal 15 Novembre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per gliitaliani si avvicina il momento del cambio delle gomme invernali. A partire da2024, tutti i conducenti dovranno effettuare la sostituzione stagionale degli pneumatici per garantire la sicurezza su strada ed evitare sanzioni, che possono essere anche piuttosto elevate. Anche chi utilizza normalmente le gomme “All season”, conosciute anche come “quattro stagioni” deve prestaread alcuni accorgimenti per evitare rischi e multe. Vediamo nel dettaglio le regole previste dal Codice della Strada e come adeguarsi.