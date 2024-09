X Factor 2024 stasera su Sky e NOW ultima parte delle Audizioni

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)dia X: giovedì 26 settembre, su Sky e in streaming su NOW, terza puntata per la primissima selezione tra gli aspiranti artisti che ambiscono a conquistare un posto nella gara dello show Sky Original prodotto da Fremantle.Dopo i primi due episodi in cui davanti alla nuova giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono apparse decine di aspiranti concorrenti, protagonisti di esibizioni sorprendenti e spesso meritevoli di una standing ovation, altri ragazzi si presenteranno al cospetto dei giudici per mostrare il proprio potenziale con una cover o con un brano inedito.