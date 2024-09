Virtus Imola Sarà dura giocare contro di noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un’estate di cambiamenti in casa. E’ arrivato un nuovo allenatore, Galetti ha preso il posto di Zappi, poi è cambiata gran parte del roster che affronterà il campionato 2024/2025. La dirigenza ha deciso di tenere Francesco Magagnolii che è diventato così il nuovo capitanosino: "Avevo capito dal giorno del raduno cosa significasse questo ruolo – commenta lo stesso Magagnoli –, un ruolo che avevo sperimentato nelle giovanili, ma qui nel momento in cui lo vai a ricoprire il ruolo è decisamente diverso per impatto e responsabilità rispetto ai campionati junior. Abbiamo fatto un bel campionato e saremo una squadra che si sacrificherà su ogni pallone, per gli avversari dovrà esseredi noi".