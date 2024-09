Transformers One recensione | come tutto ebbe inizio su Cybertron

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) La nostradiOne, prequel d’animazione della saga dei robottoni Hasbro diretto da Josh Cooley e con le voci originali di Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Laurence Fishburne: niente di nuovo sotto al sole, ma ritmo ed effervescenza ci sonoOne non è collegato direttamente alla serie madre ma ne rappresenta in qualche modo il prequel spirituale, poiché racconta le origini del rapporto tra Orion Pax / Optimus Prime e D-16 / Megatron evolutosi da grande amicizia a grande inimicizia. Diretto dal Josh Cooley di Toy Story 4 questo capitolo 0 non aggiunge né toglie nulla alla serie principale o al suo universo narrativo, scegliendo di battere una strada sicura perché giocata sia sullo spettacolo che sulla riproposizione del tema e dei valori che caratterizzano la saga: amicizia, onore, il sacrificio per un bene superiore.