Teatro | Brignano I 7 re di Roma’ omaggio al mio maestro Gigi Proietti’ A gennaio all’Augusteo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) «Un lungo cammino prima di arrivare alSistina, 40 anni e 21 chilometri da Dragona a Roma. Questo spettacolo è sicuramente il più impegnativo per me, un’opera di grande responsabilità. Il mio, inarrivabile, è statoProietti, il primo interprete dei ‘7 re di, sono stato suo allievo, non pensavo di giungere così in alto. Sulle spalle però ho avuto un gigante. E’ un lavoro che racconta le origini della città e forse dove andremo». Con queste parole l’attore e regista Enricoracconta la genesi dei ‘7 re di, la commedia musicale targata Garinei e Giovannini, scritta daMagni e musicata da un giovanissimo Nicola Piovani e presentata in Campidoglio accanto al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore al turismo ei grandi eventi Alessandro Onorato.