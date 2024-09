Sulla passerella P E 2025 di Balmain sfilano i profumi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il ritorno nell’universo beauty dinon è sfuggito a nessuno. Soprattutto a chi, in questi giorni, si trova a Parigi alle prese con la settimana della moda, dedicata alle collezioni donna primavera/estate. Grazie al genio del suo direttore creativo Olivier Rousteing, la Maison ha fatto parlare di sé (e delle sue nuove fragranze) anche questa volta. Ma del resto, coni colpi di scena sono all’ordine del giorno. Vi ricordate, per esempio, l’abito di sabbia indossato dalla cantante Tyla all’ultimo Met Gala? Questa volta però,P/Edella Maison, tutto sembra parlare di bellezza. SfilataP/E: fragranze come pochette Nonostante la presenza di celeb del calibro di Brigitte Macron, Cardi b.