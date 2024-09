Scuola i presidi fiorentini | La riforma del voto in condotta? Ribadisce quanto già in vigore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – “Bene sottolineare l’importanza del rispetto delle regole, ma laValditara sulin, di fatto,norme già esistenti”. I dirigenti scolasticiaccolgono con una certa perplessità laapprovata in via definitiva dalla Camera. Facendo una breve sintesi, da questo anno scolastico col 5 insi ripete l’anno. Alla secondaria di secondo grado, con il 6 si dovrà presentare, dal prossimo settembre, un elaborato di educazione civica. Ancora, se la sospensione supera i due giorni l’alunno dovrà svolgere attività rieducative. Arrivano poi le multe per chi offende o aggredisce il personale scolastico: da 500 fino a 10mila euro. “Non vedo alcuna stretta - evidenzia Osvaldo Di Cuffa, dirigente dell’Iis Sassetti-Peruzzi -. Queste norme già esistevano.