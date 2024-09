Roma dalla lupa che allatta al lupo che morde | spunta in un parco di Roma e aggredisce un bambino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) E’ stato catturato, a quanto apprende l’Adnkronos, ilavvistato più volte nella zona di Porta dinelle scorse settimane. Diversi video e foto dell’animale sono apparsi sui social e sembrerebbe che ilabbia aggredito undi 4 anni il 10 settembre scorso neladiacente a via Gino Cervi. Il piccolo, secondo quanto si legge sui social, sarebbe stato trascinato a terra e salvato solo grazie all’intervento di alcuni ragazzi presenti nel. Subito dopo l’aggressione al bimbo, avvenuta neldella Speranza, sul posto è intervenuta la polizia municipale del gruppo Nomentano che ha disposto anche un servizio di vigilanza nei giorni successivi. Ildie l’aggressione alIl piccolo è stato trasportato all’ospedale Sandro Pertini didove è stato medicato per escoriazioni da morso in diverse parti del corpo.