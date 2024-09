Quattro ex Br imputati a Torino per lo scontro a fuoco del 1975 alla Cascina Spiotta | morirono un appuntato e Mara Cagol

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)ex brigatisti rossi sonodi un’udienza preliminare per lodel, nell’Alessandrino. L’accusa è collegatamorte di undei carabinieri Giovanni D’Alfonso. Ad essere chiamati in causa, come riporta l’Ansa, Renato Curcio e Mario Moretti e gli ex militanti Lauro Azzolini e Pierluigi Zuffada. Uno degli avvocati difensori, Davide Steccanella, parla di “processo paradossale aottantenni per fatti maturati mezzo secolo fa in un contesto storico completamente diverso“. Il collega Sergio Favretto, che insieme a Guido Salvini è costituito parte civile per conto dei familiari della vittima, afferma invece che si tratta della “migliore inchiesta sulle Brigate Rosse negli ultimi 30 anni”.