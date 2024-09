Maye Musk storia e sfide della mamma di Elon fan di Meloni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) “A wonderful evening”, ha scritto su X, ladi. Ad accompagnare il “tweet” una fotografia che la ritrae a tavola insieme al figlio e la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Mi. L’Atlantic Council ha conferito a Mi il Global Citizens Award durante un evento a New York dove hanno partecipato il ceo di Tesla e la sua. Perla madre è la sua unica eroina. Simbolo di tenacia,ha saputo risorgere dalle difficoltà non solo per sopravvivere, ma avere anche successo. Mo, nutrizionista, attivista e scrittrice,è nata a Regina, in Canada nel 1948, ma è cresciuta in Sudafrica. È arrivata a Pretoria nel 1950 con la sua sorella gemella, Kaye, e i suoi genitori Joshua e Winnifred Haldeman. Loro amavano l’avventura, volavano in un piccolo aereo sul deserto Kalahari, ed erano conquistati dall’Africa.