Legnano arrestato spacciatore 49enne | vendeva hashish ecstasy e ketamina

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Milano) – Unperché trovato in possesso di, ma anche un 27enneper spaccio di cocaina, due sanzioni per uso personale e una denuncia per evasione dai domiciliari: è questo il risultato dei servizi svolti negli ultimi giorni dalla Polizia di Stato del commissariato di via Gilardelli e che avevano come obiettivo, tra gli altri, la prevenzione e la repressione dei reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di mercoledì, gli agenti della volante del Commissariato, nel corso dell'attività di perlustrazione e controllo del territorio, hanno notato in via Ronchi un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha subito tento di dileguarsi nei boschi a lato strada.