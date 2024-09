Lautaro Martinez ago della bilancia di Udinese-Inter | decisione non facile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)è uno dei temi più caldi attorno alle questioni di casa. La mancanza di gol e di condizione del capitano preoccupa e, in questo senso, è lui il vero agoin vistatrasferta contro l’. CONDIZIONE DA RECUPERARE – Con zero gol all’attivo, la stagione diè partita decisamente in maniera diversa rispetto alla scorsa, conclusa poi con il titolo di capocannoniere. Per l’argentino, va detto, questo inizio non è stato particolarmente. Le tante partite in maglia nerazzurra lo scorso anno, la Copa América con l’Argentina terminata soltanto a metà luglio e il rientro anticipato in Italia dopo i problemi muscolari nel precampionato per Mehdi Taremi. Senza contare, in tutto questo, l’affaticamento muscolare a causa di cui ha saltato la gara contro il Lecce in casa alla seconda giornata.