Lady Gaga in rosso fuoco per Joker | il look total red capelli compresi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Audace, originale, stravagante:negli anni ci ha abituato aspettacolari – basti pensare alla sua apparizione al Festival di Venezia, con il copricapo scultura in pizzo – e anche questa volta non ci ha deluso: per la première londinese di: Folie à Deux la popstar si è presentata con une un trucco quasi “teatrale”, chiaro omaggio al personaggio che interpreta nel film, Harley Quinn., ilred è un omaggio ad Harley Quinn Al Cineworld Leicester Square di Londra tutti gli occhi erano puntati su di lei:è arrivata alla prima di: Folie à Deux con unstudiato nei minimi dettagli, ispirato ad Harley Quinn, il personaggio che interpreta nel film al fianco di Joaquin Phoenix.