Jake Paul contro Mike Tyson Netflix lancia la docuserie in vista del match del 15 novembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Era inizialmente in programma il 20 luglio, ma fu rinviato. Iltraperò si farà: venerdì 152024 alle 2 di notte (ora italiana) l’ex youtuber e l’ex campione del mondo dei pesi massimi saliranno sul ring dell’AT&T Stadium di Arlington, Texas. L’evento sarà trasmesso sue la piattaforma ha annunciato oggi “COUNTDOWN:VS.”, lain tre parti con accesso ravvicinato ai combattenti di The Problem Child (10-1, 7 KO) e The Baddest Man on The Planet (50-6, 44 KO).