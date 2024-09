Ecco ‘Bene Bene’ il listening bar che non t’aspetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano – Milano non sta mai ferma, e per essere all’altezza di questo cambiamento continuo, ci vogliono creativi che sanno osare, sanno scoprire idee geniali in giro per il mondo e applicarle alla città trovando il giusto mix che si inserisca nei gusti – difficili – dei milanesi. "Bene Bene" è unbar che ha aperto a fine 2022 ed è già punto di riferimento per i creativi.bar significa che la musica è protagonista con i cocktail.I tre fondatori Giorgio Di Salvo, Riccardo Trotta e Paolo Budua - designer, ex creative director di Vice Italia e cofondatore dell’agenzia Cubica - raccontano: "Anni fa io, Rick e Lele (Saveri) organizzavamo Brutto Posse, serata ispirata a party intercettati a Londra in piccoli locali con musica random interessante". Londra ha ispirato anche Bene Bene: "La nostra reference è il Brilliant Corners, posto che ci ha fulminati.