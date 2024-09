Crisi Volkswagen Vavassori | Tutto il settore in difficoltà preoccupati per gli impatti sulla nostra filiera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) In 87 anni di storia,non ha mai chiuso una fabbrica in Germania: un primato che rischia di cadere sotto i colpi di unadell’automobile senza precedenti, che ha costretto anche un colosso come la casa di Wolfsburg a rivedere i propri piani a livello di siti produttivi e dipendenti. Non un fulmine a ciel sereno, ma l’annuncio agli inizi di settembre ha colpito per tempistica, dimensioni e urgenza: addio a due impianti di produzione e licenziamento della relativa forza lavoro, pari a circa 15mila dipendenti. Come ci si è arrivati? A spiegare il conteggio è stato Arno Antliz, direttore finanziario del gruppo tedesco: la contrazione del 13% del mercato europeo in termini di vendite annuali persignifica circa mezzo milione di auto in meno, l’equivalente appunto della produzione annuale di due fabbriche.