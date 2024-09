Auto Urso | attivare clausola revisione regolamento Ue emissioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (askanews) – Già allo stato attuale esiste “materiale sufficiente per disporre diladi” deleuropeo sulledi CO2 dei veicoli leggeri. E’ la posizione dell’Italia, illustrata dal ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo, nel suo intervento oggi al Consiglio competitività a Bruxelles. Secondobisogna “accelerare” il percorso verso questa tappa chiave, ma tecnicamente questo non significa “anticiparlo”, perché appunto vi sono già abbastanza elementi per invocare ladi. Il settoremobilistico è cruciale per l’industria europea e ora “sta vivendo una crisi senza precedenti, per motivi esogeni ed endogeni”, ha avvertito.