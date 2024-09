Allarme da Bruxelles l’Ue scivola verso la xenofobia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’Europa si sta allontanando dai suoi valori fondanti,ndo pericolosamenteuna concezione etnica e xenofoba dell’identità europea. È questo l’lanciato dall’ultimo rapporto del Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR) e della Fondazione europea per la cultura (ECF), che mette in luce tre principali “punti ciechi” dell’Unione Europea. I tre punti ciechi dell’Unione europea Il primo è la palese “bianchezza” della politica europea. Nonostante il 10% della popolazione UE appartenga a minoranze etniche, solo il 3% dei parlamentari europei non è bianco. Una sottorappresentazione evidente, che stride con la diversità mostrata in altri ambiti come lo sport o l’Eurovision. Alle ultime elezioni europee, in molti paesi le liste dei candidati non riflettevano affatto il carattere multiculturale delle società europee.