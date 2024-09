Un centro commerciale vivace ma di notte è poco sicuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Grosseto, 25 settembre 2024 – Tra via Inghilterra e via Unione Sovietica sorge uno dei primi, in ordine di tempi, centri commerciali della città: un’area di circa 6mila metri quadrati che racchiude numerose attività. Negli anni Settanta si trovava in una zona periferica, con poche abitazioni e tanti campi intorno, poi una vera “esplosione” che ha fatto diventare il quartiere uno dei più popolati della città. Ma qual è lo stato di salute dello storico? “Rispetto a quando sono arrivata qui, dieci anni fa, – dice Alessandra Ricci titolare del bar Pantera Rosa – adesso i fondi commerciali sono tutti occupati. Purtroppo non mancano i problemi come quelli legati a cittadini extracomunitari che spacciano. Noi commercianti abbiamo investito molto per le nostre attività commerciali, riqualificando e ristrutturando gli immobili.