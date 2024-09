STOPCRIMESINPALESTINE | l’appello di oltre 50 firme autorevoli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024)cinquantadipersonalità del mondo della cultura, dell’università, della scienza, del giornalismo, della politica, dello spettacolo hanno sottoscritto un Appello alla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e alla Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen affinché vengano messi in atto tutti gli strumenti a disposizione per un immediato cessate il fuoco in Palestina, per la liberazione di tutti gli ostaggi, per il ripristino e il rispetto incondizionato del diritto internazionale a tutela della pace e della dignità dei popoli. Lo spirito che anima questa iniziativa è quello di riaffermare le ragioni della politica sulla ferocia delle armi, del primato dei diritti umani sull’uso della forza, della volontà di dialogo sulla cieca contrapposizione.