Resta con me la recensione del film ispirato a una storia vera

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La giovane Tami Oldham arriva a Tahiti e proprio lì incontra Richard Sharp, un marinaio inglese che la invita a cena a bordo della sua barca Mayaluga; trascorrono molto tempo insieme e si innamorano, ma il destino ha in serbo per loro piani ben diversi. Un giorno i due si imbattono nella coppia formata da Peter e Christine Crompton, proprietari di Hazaña, un lussuoso yacht, che offrono a Richard la cifra di diecimila dollari per riportare il veliero fino a San Diego, in California, casualmente proprio città natia di Tami.