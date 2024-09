Ragusa sequestrati oltre 480 capi d’ abbigliamento contraffatti denunciati in 4

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

I finanzieri del Comando Provinciale di, hanno sequestrato, nel periodo da agosto a settembre migliaia di prodotti, denunciando e segnalando amministrativamente complessivamente 4 soggetti. In particolare, il piano d'azione ha consentito di porre sotto sequestro 482dipalesementedi famose griffe di moda, nonché una pressa a caldo utilizzata per l'apposizione dei marchi e loghi termoadesivi, rinvenuta presso l'abitazione del titolare dell'attività commerciale. L'imprenditore responsabile, operante a Marina di, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per il reato di cui agli articoli 473 (contraffazione) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale.