Io rapper cattivo? In realtà sono un cog**one | Fedez riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia per il duro dissing con Tony Effe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “la” non poteva non occuparsi deltrache ha tenuto banco tutta la scorsa settimana fino alla pubblicazione dell’inedito dell’ex marito di Chiara Ferragni, “Allucinazione collettiva”, dedicata proprio all’influencer. Ma il Tg satirico si chiede “e se ilfosse stato solo un’operazione di marketing?”. Ed è così che l’inviato Valerio Staffelli ha consegnato alunpersonalizzato, con dei riccioli che ricordano la capigliatura del tromano. “Complimenti, ilha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche”, commenta a bruciapelo l’inviato di. “Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini deldavvero belli”, replica. E, quando Staffelli gli chiede se si crede un”, Federico risponde: “Inun patatone. Anzi, un coglione“.