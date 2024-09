Darderi-Navone oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Tokyo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lucianoaffronterà Marianonel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. L’azzurro ha voglia di rivalsa dopo addirittura tre eliminazioni consecutive al debutto. L’urna nipponica gli ha riservato il solido argentino (n° 40 del mondo), che lo precede in classifica di appena una posizione. Quest’anno si sono già affrontati tre volte sul circuito maggiore, conche ha vinto ben due precedenti. L’ultimo si è disputato a maggio sulla terra degli Internazionali d’Italia. In quella circostanza si trattava del secondo round e il nostro portacolori riuscì ad imporsi in due set piuttosto agevoli. La partita non presenta un chiaro favorito, come dimostra il perfetto equilibrio delle quote dei bookmakers.