Ci sono ancora cattivi odori in via Garibaldi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I cittadini di viaa Villa Sant’Antonio di Castel di Lama non abbassano la guardia dopo l’intervento dei vigili del fuoco per lo sversamento di una sostanza chimica, che ha creato problemi ai residenti. Al momento, infatti, la situazione al momento non ècambiata. Sotto accusa una sostanza irritante, dall’odore pungente, fuoriuscita da un capannone dismesso, che ha creato non pochi disagi. "Continuiamo a sentire il cattivo odore – protestano –, probabilmente legato al liquido fuoriuscito dal capannone. Chiediamo che la situazione venga risolta definitivamente". La vicenda è scoppiata all’inizio di settembre, il 13 i cittadini, a seguito della persistente presenza dimolesti, hanno presentato un esposto.