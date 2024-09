Thunderbolts* | chi è il Bob che si vede nel trailer?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) “Sono Bob“, balbetta Bob di Lewis Pullman neldidei Marvel Studios, dove Vedova Nera (Florence Pugh), US Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) e Taskmaster (Olga Kurylenko) puntano le loro armi contro lo spettinato Bob vestito in camice nelle profondità di un caveau sotterraneo. Ilè basato sulla canzone dei Pixies “Where is My Mind” che, non a caso, è presente anche in Fight Club, il classico cult del 1999 di David Fincher su un uomo apparentemente modesto (Edward Norton) la cui malattia mentale si manifesta come una doppia personalità: il suo alter ego oscuro e violento, Tyler Durden (Brad Pitt). Se scorci di una fibbia di cintura a forma di “S” e un simbolo “S” non vi hanno messo in allerta, questi sono tutti riferimenti a The Sentry, il supereroe alimentato a energia solare di Bob nei fumetti.