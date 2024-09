Rtl 102 5 trasmetterà tutte le partite della Roma in Europa League

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) RTL 102.5 ha acquisito i diritti per la trasmissione delle radiocronache integrali delleASnella stagione 2024/2025 di UEFA. A partire dalla fase a gironi e per tutto il percorsonella competizione, i tifosi potranno seguire in diretta su RTL 102.5 ogni istante delle, con cronache dettagliate, approfondimenti, interviste e commenti post-gara. Con questo accordo, RTL 102.5 rafforza la sua posizione di emittente leader nel settore dello sport e dell'intrattenimento, continuando a offrire contenuti di qualità ai milioni di ascoltatori che la scelgono ogni giorno. Tutti gli ascoltatori potranno sintonizzarsi sulle frequenze di RTL 102.5 e sui canali dell'emettente (36 del digitale terrestre, 736 di Sky) o seguire le dirette in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.