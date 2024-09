Pattinaggio artistico a rotelle | svelata la sede dei Campionati Mondiali 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo una lunghissima maratona, sono andati in archivio i2024 di, andati in scena dal 6 al 22 settembre alla Fiera di Rimini, una delle tante venue selezionate per ospitare i World Skate Games, il maxi evento multisport che ha racchiuso in un unico Paese – in questo caso l’Italia – tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla Federazione rotellistica internazionale. Proprio nelle battute finali della manifestazione è stataladesignata per la rassegna del. La carovana dell’si sposterà nuovamente fuori dall’Europa, stavolta però svoltando in Asia, nello specifico in Cina. La notizia è stata comunicata proprio dalla World Skate in modalità ufficiale, pur non indicando ancora né il periodo, né tanto meno la città . Non si tratta di un fatto di poco conto.