Milano l’emporio cinese dato a fuoco in via Cantoni | identificato il piromane

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Ha un nome e cognome l'uomo che avrebbe appiccato l'incendio nello showroomdi via, in zona Villapizzone, bruciato la sera di giovedì 12 settembre con all'interno tre giovani di 17, 18 e 24 anni, tutti morti. Si tratterebbe dello stesso uomo, probabilmente di origine nordafricana, che ha minacciato i proprietari dell'emporio, solo qualche ora prima che ildivampasse nella struttura a due piani, e che risulta inquadrato da alcune telecamere presenti in zona. L'incendio potrebbe essere legato a una richiesta estorsiva, la restituzione di una somma di denaro, che il ricercato avrebbe preteso per conto terzi. (Notizia in aggiornamento)