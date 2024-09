Ladri cercano di rubare farmaci oncologici salva-vita per diversi milioni di euro | arrestati a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Tentato furto questa notte nellaa del Policlinico Sant’Orsola. Tre uomini sono finiti in manette grazie all’intervento tempestivo delle Volanti, dopo essere stati sorpresi mentre cercavano didal valore di svariatidi. I, tre italiani di 33, 44 e 57 anni, sono stati ‘pizzicati’ poco prima delle 2 di notte mentre armeggiavano nei pressi del padiglione 19 dell’ospedale dal personale di sicurezza in servizio, che immediatamente ha allertato la centrale operativa della polizia. Nello specifico, un vigilante ha raccontato di essersi precipitato verso il reparto farmaceutico dopo aver sentito suonare l’allarme anti intrusione: appena arrivato, ha immediatamente riconosciuto uno dei tre, con il volto travisato, mentre cercava di chiudersi all’interno del locale per sfuggire alla sicurezza.