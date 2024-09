I sondaggi danno un centrodestra solido | Forza Italia sopra la Lega Fratelli d' Italia perde lo 02 per cento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Gli orientamenti di voto relativi al 23 settembre 2024 rilevati da Swg fotografano uno scenario abbastanza stabile rispetto alla settimana precedente. L’assetto della maggioranza non sembra subire alcun tipo di contraccolpo: tutte le forze dirimangono sostanzialmente in linea alla stima del 16 settembre scorso, cond’chelo 0,2 pur restando il primo partito con il 30,1 perdi consensi, mentre i colleghi di governo,, aumentano entrambi di uno 0,1 per. Il partito di Matteo Salvini resta dietro a quello di Antonio Tajani, raggiungendo rispettivamente 8,2 e 8,5 per. Analogamente alla capolista, anche il Partito democratico sacrifica uno 0,2 persui consensi: cala al 22,6 perma continua a mantenere saldamente il secondo posto.