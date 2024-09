Coppa Italia colpaccio Sassuolo | Lecce battuto 2-0 ed eliminato!

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Colpo a sorpresa delche sbanca il Via del Mare battendo il 2-0 il– per il terzo anno di filada una squadra di categoria inferiore – e approda agli ottavi di finale didove troverà il Milan. Prova di compattezza e maturità degli uomini di Grosso, che hanno chiuso la pratica con un gol per tempo: i neroverdi hanno capitalizzato la loro pericolosità sui piazzati passando in vantaggio al 13’ con il colpo di testa di Muharemovic sugli sviluppi di un corner. Trovato il gol, gli emiliani hanno preso fiducia e si sono coperti con personalità e senza correre grossi rischi al cospetto di unpoco incisivo nei primi 45’.