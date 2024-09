Coppa Davis 2024 chi sono i convocati per Malaga oltre a Sinner

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Jannike Andrea Vavassori. Il capitano azzurro di, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei giocatoriper la Final 8 in programma dal 19 al 24 novembresul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di. Questo il quintetto azzurro: Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Jannike Andrea Vavassori. “Quest’anno torneremo acon l’obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro Paese – ha detto Volandri – Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazionibasate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi”.