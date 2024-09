Claudio Amendola nella bufera | saltano I Cesaroni perché il sequel della serie è finito in archivio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 24 settembre 2024), al Messaggero, rivela che Isono in stand-by. Il motivo del rinvio è nelle parole del regista. Gli scenari. La Garbatella era pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo. Poi qualcosa è andato storto. Questo lascia intendere, nemmeno troppo velatamente,riguardo al ritorno in tv dei. La fortunataMediaset, basata sul lavoro dei colleghi spagnoli “Los Serranos”, che ha caratterizzato il palinsesto televisivo nei primi anni Duemila, doveva tornare con un. Tutto era pronto per cominciare:, a differenza del passato, oltre a vestire i panni dell’iconico oste, avrebbe preso in mano anche la regia del prodotto.aspetta l’ok per I(ANSA-CityRumors.it)L’interprete ha già avuto esperienze, dietro la macchina da presa, sul piccolo e grande schermo.