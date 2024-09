Chi era Dominick Dunne lo scrittore che su Vanity Fair ha raccontato la storia dei fratelli Menéndez

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 24 settembre 2024), è stata una delle figure di spicco nel mondo del giornalismo investigativo e del true crime in America. Nato nel 1925, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, producendo film di successo come “The Boys in the Band”, uno dei primi ad affrontare la tematica omosessuale, e “The Panic in Needle Park”. Fu però, un tragico o evento personale a modificare nettamente la sua vita. Nel 1982, infatti, la figlia, Dominique, conosciuta per la sua partecipazione nel film Poltergeist, muore assassinata dal suo fidanzato. Ciò lo spinge a dedicarsi al giornalismo e a concentrarsi soprattutto su casi di cronaca nera che coinvolgevano l’alta società. L’uomo, John Thomas Sweeney, viene condannato a sei anni ma ne sconterà solamente due.