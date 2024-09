20 serie tv romantiche che non puoi non conoscere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Letvsono da sempre un contenuto particolarmente apprezzato dal pubblico dei fruitori e delle fruitrici dello streaming e l’arrivo dell’autunno è decisamente il momento ideale per dedicarsi ai rewatch delle rom-com a puntate più celebri o alla scoperta di nuove produzioni sentimentali. D’altronde ce lo dicono anche le centinaia di meme in cui quotidianamente ci imbattiamo online: è questa la stagione perfetta per trascorrere i pomeriggi di relax sul divano, con tanto di copertina e tisana calda, e dedicarsi alla visione di episodi dolci, appassionanti, teneri e commoventi. Amori impossibili, passioni travolgenti, sentimenti a lungo contrastati che trovano finalmente soddisfazione o storie tormentate e, a tratti, tristi, sono il pane quotidiano per i grandi appassionati di questo genere.