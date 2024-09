Ultime Notizie Roma del 23-09-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)dailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara via libera finale del consiglio Ué a 446 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà europeo per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito l’Emiliagna è la Toscana le due in italiano e riceveranno rispettivamente 378,83 milioni e 67,81 milioni l’assistenza fa parte di un pacchetto più ampio di poco più di un miliardo di euro destinato anche a Slovenia Austria Grecia e Francia per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpito lo scorso anno una volta entrata in vigore la decisione l’Unione Europea trasferire denaro dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d’emergenza il tuo bilancio 2020 4 da dove sarà poi versato ai paesi la cronaca al via in Corte d’Assise a Venezia il processo a Filippo Turetta confesso dell’omicidio del è fidanzata Giulia Cecchetti n’è venuto il 11 ...