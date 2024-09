Ucraina Salvini | Governo compatto difesa non è Guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) RHO (MILANO) – “Abbiamo sempre sostenuto il diritto alladell’, che non vuol dire diritto allasul territorio russo e Terza. Su questo ilitaliano èe determinato”. E’ quanto ha assicurato il vicepremier Matteo(foto), parlando con i cronisti a margine di un sopralluogo nei padiglioni di Fiera Milano che ospiteranno alcune gare delle Olimpiadi 2026. “Le armi per difendersi sì, quelle per scatenare la Terzano”, ha chiosato. L'articolo: “non è” L'Opinionista.