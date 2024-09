Tuttocuoio dolorosa beffa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) RAVENNA 21 RAVENNA: Fresia, Venturini, Biagi (58’ Mandorlini), Lo Bosco (76’Guida), Nappello (81’ Rossetti), Rrapaj, Manuzzi, Esposito, D Orsi, Onofri, Milan. A disp.: Galassi, Mauthe, Lordkipanidze, Crosariol, Agnelli, Fiori. All.: Antonioli.: Carcani, Haka, Salto, Veron, Fino (81’ Salvatore), Massaro (72’ Di Natale), Moras (68’ Benericetti), Lorenzini, Sansaro (57’ Russo), Moretti (75’ Contipelli), Bardini. A disp.: Dainelli, Beghetto, Ciotola, Centonze. All.: Firicano. Arbitro: Branzoni di Mestre. Marcatori: 80’ rig.Nappello (R), 85’ Salto (T), 90’ rig.Manuzzi (R) Ravenna. Un’autentica. Ecco come si riassume la seconda sconfitta di campionato – anch’essa esterna – del