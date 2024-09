Trump dice che se perde a novembre non si ricandiderà più per ora Harris è in vantaggio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Donaldesclude di ripresentarsi nel 2028 in caso di sconfitta a. In un’intervista a Full Measure il 78enne ex presidente ha detto di escludere una quarta candidatura alla Casa Bianca Per il secondo mese consecutivo, Kamalaè insu Donaldsui temi economici. È quanto emerge da un sondaggio di Financial Times-Michigan Ross, secondo il quale il 44% degli elettori registrati a votare crede nelle capacità didi gestire l’economia, a fronte del 42% che scommette su. Lo scorso mese ildiera di un solo punto, 42% contro 41% Kamalaè insu DonaldLa campagna di Donaldcorteggia gli uomini convinta che sia la strada migliore da perseguire per vincere la Casa Bianca, e per colmare le perdite accumulate dall’ex presidente fra le elettrici. Lo riporta il Washington Post.