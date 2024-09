Noipa cambia da ottobre 2024 aumenti di stipendio in arrivo per i dipendenti pubblici

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il mese disarà particolarmente denso di novità e appuntamenti da ricordare per queiche aderiscono alla piattaforma. Sono infatti innel cedolino diversidiper diverse categoria che hanno ottenuto di recente il rinnovo del contratto nazionale. Saranno però implementati nel prossimo mese anche alcunimenti al funzionamento della piattaforma. Non sarà più possibile avvalersi del sostituto di imposta per gestire i conguagli fiscali. Numerose anche le dati importanti che sono state inserite nel sistema. Glidinel cedolinodiLa piattaforma, alla quale molte parti della pubblica amministrazione si affidano per la gestione del personale e i pagamenti degli stipendi, presenterà alcune novità importanti a partire dal mese di